Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Coinbase stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coinbase lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coinbase im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,50 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten ein Minus von 17,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,590 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,45 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,24 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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