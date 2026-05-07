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Quartalszahlen im Fokus 07.05.2026 19:00:00

Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

Coinbase wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,064 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD - das wäre ein Abschlag von 26,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 6,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Burdun Iliya / Shutterstock.com,Primakov / Shutterstock.com

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