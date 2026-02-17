Ausblick: CoinShares International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CoinShares International äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass CoinShares International für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,63 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 35,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,70 Milliarden SEK erzielt wurde.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,46 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 21,08 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 126,1 Millionen USD, gegenüber 8,43 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at