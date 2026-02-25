Ausblick: Colfax präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Colfax wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD gegenüber -12,050 USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 561,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Colfax für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 582,9 Millionen USD aus.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,11 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at