Colgate-Palmolive Aktie

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WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Analysten vor Bilanz 29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Colgate-Palmolive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Demnächst wird Colgate-Palmolive die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Colgate-Palmolive wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,926 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Colgate-Palmolive im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,00 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,38 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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