Collector Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DRY7 / ISIN: SE0017831795
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Collector Bank Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Collector Bank Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,59 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 SEK je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,01 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,20 SEK, gegenüber 7,12 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,95 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,61 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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