Collector Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DRY7 / ISIN: SE0017831795
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Collector Bank Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Collector Bank Registered präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,92 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Collector Bank Registered ein EPS von 1,70 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 998,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,92 SEK im Vergleich zu 7,12 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden SEK, gegenüber 5,61 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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