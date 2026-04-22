Ausblick: Collector Bank Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Collector Bank Registered wird am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Collector Bank Registered noch 2,01 SEK je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 38,33 Prozent auf 925,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,53 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,12 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,93 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,61 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at