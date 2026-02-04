Ausblick: Collector Bank Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Collector Bank Registered stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,67 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Collector Bank Registered 1,46 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 936,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,41 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,40 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,86 Milliarden SEK, gegenüber 5,65 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

