Ausblick: Collegium Pharmaceutical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Collegium Pharmaceutical wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,72 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 405,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 199,6 Millionen USD gegenüber 188,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 869,9 Millionen USD, gegenüber 780,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at