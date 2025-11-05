Collegium Pharmaceutical Aktie

WKN DE: A14SUV / ISIN: US19459J1043

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Collegium Pharmaceutical präsentiert Quartalsergebnisse

Collegium Pharmaceutical veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,86 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Collegium Pharmaceutical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 189,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,72 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 751,6 Millionen USD, gegenüber 631,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

