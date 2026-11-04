Ausblick: Collegium Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Collegium Pharmaceutical veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,86 USD aus. Im letzten Jahr hatte Collegium Pharmaceutical einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent auf 216,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,73 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 833,1 Millionen USD, gegenüber 780,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net