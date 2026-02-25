Ausblick: Collegium Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Collegium Pharmaceutical wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Collegium Pharmaceutical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,47 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 781,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 631,5 Millionen USD generiert worden waren.

