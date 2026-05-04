Colliers International Group Aktie
WKN DE: A14UB1 / ISIN: CA1946931070
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Colliers International Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Colliers International Group wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,28 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Colliers International Group nach den Prognosen von 10 Analysten 1,75 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,32 CAD, gegenüber 2,82 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,77 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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