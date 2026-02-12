Ausblick: Colliers International Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Colliers International Group wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,35 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colliers International Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2,06 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,02 Prozent auf 2,23 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,18 CAD, gegenüber 4,42 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 7,64 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 6,61 Milliarden CAD generiert wurden.

