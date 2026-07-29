Ausblick: Colliers International Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Colliers International Group präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Colliers International Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,62 Prozent auf 2,10 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,46 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,82 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,90 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,77 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at