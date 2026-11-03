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Colliers International Group Aktie

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WKN DE: A14UB1 / ISIN: CA1946931070

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Colliers International Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Colliers International Group öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,75 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Colliers International Group 1,13 CAD je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,37 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,51 CAD, gegenüber 2,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,05 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,77 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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