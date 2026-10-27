Ausblick: Colony Bankcorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Colony Bankcorp wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass Colony Bankcorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 41,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 171,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 190,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at