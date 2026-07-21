Ausblick: Colony Bankcorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Colony Bankcorp veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Colony Bankcorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 40,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD im Vergleich zu 1,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 173,3 Millionen USD, gegenüber 190,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at