Ausblick: Colony Bankcorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Colony Bankcorp wird sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,460 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Colony Bankcorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 133,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 176,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at