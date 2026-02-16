Ausblick: Colony Credit Real Estate gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Colony Credit Real Estate wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 83,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,588 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 243,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 360,4 Millionen USD waren.

