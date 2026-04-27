Ausblick: Colony Credit Real Estate zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Colony Credit Real Estate lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Colony Credit Real Estate die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,159 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Colony Credit Real Estate 0,040 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 19,01 Prozent auf 63,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,664 USD, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 251,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 331,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at