Colony Credit Real Estate Aktie

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WKN DE: A3CS7G / ISIN: US10949T1097

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Colony Credit Real Estate zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Colony Credit Real Estate wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,150 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Colony Credit Real Estate ein EPS von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 25,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 64,3 Millionen USD gegenüber 86,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,613 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,260 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 255,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 331,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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