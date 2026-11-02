Coloplast A-S Aktie

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WKN DE: A1KAGC / ISIN: DK0060448595

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Coloplast A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Coloplast A-S (B) wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,91 DKK je Aktie gegenüber 3,88 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coloplast A-S (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,40 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,96 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,45 DKK je Aktie, gegenüber 16,13 DKK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 28,88 Milliarden DKK. Im Fiskaljahr zuvor waren 27,87 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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