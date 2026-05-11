Ausblick: Coloplast A-S (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coloplast A-S (B) wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,91 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (B) 4,05 DKK je Aktie eingenommen.

Coloplast A-S (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,08 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,58 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,13 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 28,81 Milliarden DKK, gegenüber 27,87 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at