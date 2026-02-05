Ausblick: Coloplast A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Coloplast A-S (B) wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,11 DKK. Im Vorjahresquartal waren 4,63 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,51 Prozent auf 7,13 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,03 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,81 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,13 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,09 Milliarden DKK, gegenüber 27,87 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at