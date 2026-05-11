Coloplast A-S Aktie
WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) einen Umsatz von 977,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,387 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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