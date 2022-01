Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) präsentiert am 25.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,071 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Coloplast A-S (spons ADRs) ein EPS von 0,086 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 779,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 766,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,364 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 3,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at