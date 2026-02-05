Coloplast A-S Aktie

WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coloplast A-S (spons ADRs) stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,097 USD aus. Im letzten Jahr hatte Coloplast A-S (spons ADRs) einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

