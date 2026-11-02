Coloplast A-S Aktie
WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Coloplast A-S (spons ADRs) öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,090 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,38 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,12 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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