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WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Columbia Banking System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Columbia Banking System wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,727 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Banking System 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Columbia Banking System 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 687,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Columbia Banking System 736,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,77 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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