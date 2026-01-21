Columbia Banking System Aktie

Columbia Banking System Aktie

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Columbia Banking System zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Columbia Banking System wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,716 USD gegenüber 0,680 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 695,3 Millionen USD – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Columbia Banking System 726,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

