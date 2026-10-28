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WKN: 912855 / ISIN: US1985161066

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Columbia Sportswear gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Columbia Sportswear wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Columbia Sportswear einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Columbia Sportswear im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 944,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 943,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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