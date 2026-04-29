Ausblick: Columbia Sportswear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Columbia Sportswear wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,352 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,65 Prozent auf 758,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 778,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at