Columbia Sportswear Aktie
WKN: 912855 / ISIN: US1985161066
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Columbia Sportswear präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Columbia Sportswear wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,352 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,65 Prozent auf 758,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 778,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Columbia Sportswear Co.
Analysen zu Columbia Sportswear Co.
Aktien in diesem Artikel
|Columbia Sportswear Co.
|51,50
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.