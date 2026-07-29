Ausblick: Columbia Sportswear zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Columbia Sportswear öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,390 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 607,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 605,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at