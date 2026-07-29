Ausblick: Columbus McKinnon gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Columbus McKinnon wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 112,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 501,3 Millionen USD gegenüber 235,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, gegenüber -7,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,09 Milliarden USD im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at