Columbus McKinnon Aktie
WKN: 899458 / ISIN: US1993331057
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03.06.2026 07:01:06
Ausblick: Columbus McKinnon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Columbus McKinnon wird sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 49,93 Prozent auf 370,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 963,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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