Ausblick: Columbus McKinnon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Columbus McKinnon wird sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 49,93 Prozent auf 370,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 963,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at