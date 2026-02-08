Ausblick: Columbus McKinnon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Columbus McKinnon präsentiert in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Columbus McKinnon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,582 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,50 Prozent auf 244,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Columbus McKinnon noch 234,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 998,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 963,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at