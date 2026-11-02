Ausblick: Columbus McKinnon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Columbus McKinnon lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Columbus McKinnon die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 98,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 261,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 518,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD im Vergleich zu -7,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net