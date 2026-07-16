Ausblick: CombinedX Registered legt Quartalsergebnis vor

CombinedX Registered gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,640 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 106,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 SEK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CombinedX Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 223,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 234,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,52 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,99 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 853,2 Millionen SEK, gegenüber 947,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at