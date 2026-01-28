Ausblick: Comcast zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Comcast wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Comcast im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,729 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,24 USD je Aktie gewesen.

Comcast soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 4,14 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 123,73 Milliarden USD im Vergleich zu 123,73 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

