Ausblick: Comfort Systems USA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Comfort Systems USA lässt sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Comfort Systems USA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Comfort Systems USA ein EPS von 6,53 USD je Aktie vermeldet.

Comfort Systems USA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,63 USD im Vergleich zu 28,88 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 12,00 Milliarden USD, gegenüber 9,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at