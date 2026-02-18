Ausblick: Comfort Systems USA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Comfort Systems USA wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Comfort Systems USA ein EPS von 4,09 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Comfort Systems USA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,27 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 14,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at