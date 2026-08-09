Command Center Aktie
WKN DE: A2PRW7 / ISIN: US4335351015
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Command Center gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Command Center wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,130 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Command Center in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,1 Millionen USD im Vergleich zu 7,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,555 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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