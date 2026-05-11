Command Center Aktie
WKN DE: A2PRW7 / ISIN: US4335351015
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Command Center informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Command Center wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,540 USD aus. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 28,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Command Center Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Command Center informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.03.26
|Ausblick: Command Center präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Command Center Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Command Center Inc Registered Shs
|11,40
|-4,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.