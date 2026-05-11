Ausblick: Command Center informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Command Center wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,540 USD aus. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 28,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at