Ausblick: Command Center präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Command Center wird am 30.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Command Center 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Command Center 8,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 31,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 34,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at