Ausblick: Command Center verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Command Center präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Command Center noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,775 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 30,8 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net