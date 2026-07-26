Ausblick: Commercial Bancgroup präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Bancgroup wird am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,700 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 23,4 Millionen USD – ein Minus von 29,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commercial Bancgroup 33,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 95,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 131,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at