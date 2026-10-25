Commercial Bancgroup Aktie
WKN DE: A41JA6 / ISIN: US20112C1062
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Commercial Bancgroup stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commercial Bancgroup wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,740 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Commercial Bancgroup in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 24,6 Millionen USD im Vergleich zu 32,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 2,95 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 96,7 Millionen USD, gegenüber 131,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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