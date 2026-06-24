Commercial Metals Aktie

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WKN: 855786 / ISIN: US2017231034

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24.06.2026 07:01:06

Ausblick: Commercial Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Commercial Metals wird am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,71 USD je Aktie gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Commercial Metals 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,40 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Commercial Metals 2,02 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,42 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 9,15 Milliarden USD im Vergleich zu 7,80 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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